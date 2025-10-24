Il co-fondatore di Games Workshop crede che la serie televisiva di Warhammer sia in "mani sicure" con Henry Cavill

HQ

Sono passati 50 anni da quando Games Workshop è stata fondata e da allora è diventata una potenza del business britannico. Di recente, sembra che l'IP di Warhammer, di proprietà di Games Workshop, abbia fatto sempre più breccia nel mondo mainstream, ma se c'è una cosa che può affermare questa svolta, è la serie live-action di Amazon.

Parlando con Sir Ian Livingstone al San Diego Comic-Con Málaga di recente, non abbiamo potuto fare a meno di chiedergli cosa ne pensa della serie, che sarà diretta dall'attore Henry Cavill. "Ma è fantastico che Henry Cavill si stia occupando di portare Warhammer sul grande schermo. È un giocatore. Ama Warhammer", ha detto Livingstone. "E quindi dovrebbe essere in mani sicure".

"Plus Games Workshop è rinomato per mantenere l'accuratezza della propria proprietà intellettuale quando viene concessa in licenza. Quindi, tra Workshop e Henry Cavill, penso che faranno un lavoro straordinario", ha continuato. "Ed è bello vedere che Hollywood in particolare sta ora rispettando l'IP dei giochi nel modo in cui HBO ha fatto un lavoro straordinario con The Last of Us. Rispetto per l'IP, rispetto per il gioco, rispetto per il pubblico. Perché il pubblico dei giochi è molto ben informato. Amano la loro IP. Ed è un pubblico enorme. Quindi non insultarlo".

Al momento in cui scriviamo, sappiamo molto poco della serie Warhammer di Amazon a parte il fatto che sta arrivando e Games Workshop è d'accordo. Come osserva Livingstone, GW è spesso molto protettiva nei confronti della sua proprietà intellettuale, e quindi se l'azienda è a bordo, c'è la speranza che anche i fan siano entusiasti del prodotto finale.