Il co-fondatore di Obsidian attacca Xbox Insider online

Potresti avere una visione incredibilmente ottimista e credere che i grandi cambiamenti di leadership in Xbox possano essere l'inizio di una nuova e prospera era. Forse lo saranno, ma in questo momento c'è anche molta incertezza dopo le uscite di Sarah Bond e Phil Spencer, che hanno sorpreso tutti. Anche i membri dell'Xbox Inside.

Chris Avellone, co-fondatore, sviluppatore e scrittore di Obsidian ha recentemente colto l'occasione per criticare online l'insider e giornalista di Xbox Jez Corden, accusandolo di non sapere praticamente nulla dei cambiamenti di leadership, e poi cercando di rassicurare i fan che la console next-gen è ancora in lavorazione.

"Io, Xbox Shill Supreme, non mi è stato detto nulla e ora sono qui per rassicurarvi che nulla cambierà nonostante i cambiamenti avvenuti a seguito della strategia attuale," recita il tweet di Avellone (catturato da TheGamer), prima di definire Corden il "campione della delusione."

Quando un commentatore gli ha chiesto perché stia prendendo di mira Corden, Avellone ha risposto dicendo: "Sono allergico alla sua versione della verità, comunemente chiamata menzogne." Ha anche detto che le cose "stanno andando benissimo nel mondo della sclerosi multipla... Secondo il copilota."

È abbastanza chiaro vedere dove Avellone si colloca dalla parte della futura gestione di Xbox da parte di Microsoft. Dovremo aspettare e vedere se le sue previsioni si avvereranno a tempo debito.