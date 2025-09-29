Il co-fondatore di Rockstar rivela perché Bully 2 non è mai successo

Mentre Rockstar è praticamente conosciuto come lo studio di Red Dead e GTA al giorno d'oggi, c'è stato un tempo in cui potevamo aspettarci il loro logo su una manciata di altre fantastiche IP. L.A. Noire, Bully e altri provengono da Rockstar e, sebbene questi giochi abbiano ancora i loro fan, dubitiamo che ne vedremo altri.

Dan Houser ha spiegato perché Bully 2 non è mai venuto fuori in una recente conversazione con IGN (via Insider Gaming), in cui ha spiegato le sfide che Rockstar deve affrontare come studio, anche con la sua reputazione. "Penso che siano stati solo problemi di larghezza di banda", ha detto. "Sai, se hai un piccolo team creativo e un piccolo team di leadership senior, non puoi fare tutti i progetti che vuoi".

"E sai, noi certamente - come siamo strutturati in Absurd [Ventures], stiamo facendo due progetti con un team abbastanza piccolo, e stiamo davvero cercando di pensarci. Come possiamo farlo e farli muovere entrambi?" ha spiegato Houser.

Absurd Ventures è il nuovo studio di Houser, che attualmente mira a creare giochi, universi multimediali e altro ancora. Dovremo vedere se ci sono problemi di larghezza di banda laggiù, ma ora almeno abbiamo un motivo per cui Bully 2 non si è mai realizzato.