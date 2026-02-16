Il co-op, non sorprende, è cresciuto enormemente tra i titoli Steam più venduti

HQ

Perché litigare, se potete giocare insieme? L'aumento della cooperativa negli ultimi anni è evidente e, anche se la parola "friendslop" viene usata qua e là, è chiaro che i giocatori si divertono a lavorare con i loro amici in esperienze PvE come Lethal Company, R.E.P.O., Peak, Split Fiction e altre.

La newsletter di GameDiscoverCo ha recentemente approfondito l'ascesa della cooperativa su Steam, mostrando attraverso l'ondata di alcune parole chiave che raggiungono i giochi che incassano >100.000$, come i giocatori cercano esperienze diverse. Tra il 2022 e il 2023, il numero di nuovi giochi che hanno incassato il fondamentale margine di >100.000$ con la parola chiave cooperativa è passato dal 3,2% al 5,1%. Anche il numero di nuovi giochi con la cooperativa è passato dall'1,4% al 2,1% tra il 2023 e il 2025, il che significa che, anche se non stiamo assistendo a un sovraccarico totale di esperienze cooperative, gli sviluppatori stanno notando che questi giochi stanno attirando l'attenzione dei giocatori.

Altrove, vediamo un forte aumento delle parole chiave come comodo, sopravvivenza, costruzione e crafting, mostrando il tipo di esperienze che le persone vogliono avere con gli amici. Cosy in particolare ha avuto un enorme salto, passando dallo 0,4% nel 2022 al 3,5% dei giochi del 2025 che hanno incassato più di 100.000 dollari. Sempre più persone stanno creando giochi comodi, ma molte più persone sono disposte a giocarci, perché invitano a giochi che ti permettono di avere un po' di tempo libero dopo una lunga giornata. Secondo GameDiscoverCo, anche il pubblico reagisce positivamente a quell'etichetta. Una resistenza agli anni di difficoltà pressurizzata in alcuni giochi, forse?