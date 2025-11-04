Il CODA giapponese ordina a OpenAI di cessare ogni utilizzo di materiale per l'addestramento dell'IA di Sora 2

HQ

Quando si tratta di IA generativa, i servizi disponibili sono stati a lungo criticati per non essere veramente "generativi" ma piuttosto derivativi, poiché i modelli si basano su dati esistenti per l'addestramento, utilizzandoli come una sorta di ispirazione durante la creazione di nuovi asset, codice o soluzioni.

Ecco perché i dati di addestramento sono assolutamente cruciali per aziende come OpenAI, Meta e Google. Ma altri creatori di contenuti stanno iniziando a prendere piede. L'associazione di settore giapponese Content Overseas Distribution Association (CODA), che rappresenta molti dei maggiori produttori di contenuti del paese, tra cui Bandai Namco, Square Enix, Studio Ghibli e altri, ha ora emesso un avviso formale a OpenAI, chiedendo alla società di smettere di utilizzare qualsiasi delle loro opere collettive come dati di addestramento per Sora 2, lanciato il 1° ottobre.

Attraverso Sora 2, gli utenti hanno rapidamente iniziato a creare video con IP protetti da copyright come Mario, One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer, Cloud di Final Fantasy e molti altri.

CODA non solo chiede che OpenAI smetta di utilizzare i propri contenuti per l'addestramento e la generazione di output, ma sostiene anche che Sora 2 è già stato addestrato in modo così esteso su materiale protetto da copyright che il contenuto che produce costituisce una violazione del copyright.

"CODA ritiene che l'atto di replica durante il processo di apprendimento automatico possa costituire una violazione del copyright", affermano.

OpenAI ha precedentemente dichiarato che ad alcuni studi è stato dato un preavviso di una settimana per rinunciare alla formazione su Sora 2, ma la società non ha rivelato chi è stato contattato.