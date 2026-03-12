Il codice Vibe si blocca Amazon

HQ

Secondo il Financial Times, si è tenuta una riunione urgente poiché Amazon, che lo scorso anno ha reso licenziate 30.000 persone, ora affronta le conseguenze dell'uso dell'IA per codifica complessia. Il giornale ha ricevuto una nota interna che rivela che non tutto va bene, così come materiale via email, con Dave Treadwell, vicepresidente senior, autore sia della nota che di una delle email, e che ora gli ingegneri senior devono sorvolare e approvare qualsiasi modifica al codice effettuata tramite l'IA.

Amazon ha tenuto la riunione per indagare sul motivo per cui i loro sistemi hanno avuto crash, o "interruzioni" come viene chiamata, con gli ingegneri senior chiamati a scoprirne il motivo. L'IA generativa si prende parte della colpa, e una email diretta al personale dell'azienda ammette direttamente problemi con la "disponibilità del sito e delle infrastrutture correlate". Questo includeva 10.000+ clienti che non potevano effettuare il pagamento dal sito, l'app non funzionava e si bloccava completamente, e Amazon Web Services, a quanto pare, ha tracciato il proprio crash di 13 ore all'uso di codice AI, e non è stato l'unico. Secondo il Financial Times, ciò è stato in realtà dovuto all'IA, in particolare al robot di codifica Kiro di Amazon. Amazon ha rilasciato una dichiarazione che negava completamente questa affermazione, attribuendo invece la colpa a un semplice errore umano.

Gli analisti del settore hanno sottolineato che i problemi sorgono perché l'IA non è più solo uno strumento di assistenza, ma sta apportando cambiamenti attivi, facendo spendere a aziende come Amazon molti soldi reali, o utilizzando molto tempo di lavoro umano, come il sistema di IA Claude, che in più occasioni, alcune delle ultime edizioni, hanno cancellato interi database in una frazione di secondo senza considerare le conseguenze.