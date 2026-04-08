Il cofondatore di Avalanche rivela che lo sviluppatore stava lavorando al proprio Crimson Desert alla fine degli anni 2000

Se Crimson Desert ha dimostrato una cosa, è che molte persone amano la libertà totale nei loro videogiochi. La capacità di guardare una montagna e dire "Voglio scalare quella" e poi fare proprio quella cosa è piuttosto potente, e a quanto pare Avalanche stava lavorando a un gioco per capitalizzare quella sensazione molto prima che arrivasse Crimson Desert.

Parlando con PC Gamer, il chief creative officer e cofondatore di Avalanche, Christofer Sundberg, ha detto che AionGuard, il gioco fantasy su cui lo studio svedese stava lavorando alla fine degli anni 2000, sarebbe stato esattamente come Crimson Desert. "È stato proprio così. Non ho giocato abbastanza a Crimson Desert, ma avevamo tutto ciò che ho visto da Crimson Desert nei piani per quella partita," ha detto.

A quanto pare, il gioco avrebbe funzionato come un Just Cause fantasy. Sei immerso in un mondo che va riconquistato o salvato, e puoi distruggere e catturare le basi nemiche come preferisci. Tuttavia, il progetto non si realizzò, poiché l'editore dell'epoca si ritirò.

"È stato firmato con un grande editore che ha molte proprietà intellettuali famose. Poi hanno semplicemente cambiato di nuovo direzione aziendale e volevano concentrarsi sulle loro IP esistenti invece che su nuove. Ci hanno lasciati tramite un messaggio di testo, cosa che non perdonerò mai," ha detto Sundberg.