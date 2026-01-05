Il cofondatore di Sega David Rosen è venuto a mancare all'età di 95 anni

HQ

Sono pochi quelli che hanno avuto un impatto sul mondo dei videogiochi come quello di David Rosen, dato che è accreditato non solo come uno dei co-fondatori della leggendaria Sega, ma anche come il padre fondatore della scena arcade giapponese. Dopo aver sviluppato una carriera in Giappone negli anni '50, Rosen divenne famoso per aver importato giochi arcade dagli Stati Uniti in Giappone, includendo infine le macchine arcade, il che portò a un aumento dell'interesse per queste macchine e poi a un enorme impulso di sviluppo da parte dei creatori per creare titoli anche per questi sistemi. Perché stiamo tirando fuori questo argomento? Purtroppo, Rosen è purtroppo venuto a mancare.

All'età di 95 anni, è stato riportato che Rosen è morto il giorno di Natale mentre era circondato dalla sua famiglia e dai suoi cari. Queste informazioni provengono dal portavoce Brad Callaway (secondo RePlay Magazine), dove è stato rivelato che Rosen si trovava nella sua casa di Hollywood Hills a Los Angeles in quel momento. Il funerale di Rosen si è tenuto alla fine della scorsa settimana, il 2 gennaio, presso il cimitero di Inglewood Park.

Nel corso della sua carriera, Rosen ha co-fondato Sega e lanciato Sega of America, ha contribuito a lanciare il business dei videogiochi dell'azienda, ha portato molte delle sue creazioni e console giapponesi sul mercato internazionale e ha contribuito a rendere il Giappone il gigante del gaming arcade che è.