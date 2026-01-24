Il collare per cani di Satellai tiene traccia della salute del tuo cane e della sua posizione

HQ

Quasi tutti noi abbiamo un cane molto caro, che sia il nuestro, quello di un familiare o semplicemente un cane che seguiamo sui social media, i cani sono davvero i migliori amici dell'uomo. Satellai lo comprende, ed è per questo che vuole mantenere i nostri cani sani con i suoi collari AI e permetterci di tenere traccia della loro posizione.

Parlando con il product marketing director David Teaster del CES, abbiamo chiesto come il collare tenga traccia di tutti i diversi tipi di cani disponibili. "Abbiamo il nostro database di razze su cui si allena l'LLM, ma che supporta anche i dati che raccogliamo da più utenti che riceviamo, e possiamo usarli per dedurre altri tipi di numeri o dati che ti interesserebbe conoscere," spiegò Teaster.

Teaster ha spiegato che il modello LLM addestrato da Satellai indovina quale razza appartiene il tuo cane, poi va nel database per vedere se ci sono comportamenti fuori dall'ordinario, dall'esagerare zoppica al leccare eccessivamente.

Inoltre, se sei più un tipo da gatti, presto Satellai potrebbe offrirti lo stesso servizio utile. Consulta l'intervista completa qui sotto per maggiori informazioni.