Il colosso cinese della fast fashion Shein perde 99 milioni di dollari a causa dei dazi di Trump

HQ

Il rivenditore cinese e colosso della fast fashion Shein ha rivelato di aver subito una perdita di 99 milioni di dollari nel primo trimestre del 2026, a seguito di vendite lente dovute principalmente ai dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump sui piccoli pacchetti. Questa perdita appare particolarmente evidente se confrontata con i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno scorso, che ha portato a un utile netto di 395 milioni di dollari.

Secondo la BBC, l'annuncio di questi risultati finanziari fa parte della preparazione di Shein per entrare nel mercato azionario di Hong Kong. "In risposta all'aumento dei dazi e delle tasse, stiamo valutando una vasta gamma di opzioni, incluso l'aumento dei prezzi nel mercato statunitense per compensare una parte dei costi incrementati." disse Shein.

Oltre alla perdita di vendite, Shein ha anche registrato una perdita cartacea di 328 milioni di dollari dovuta a una modifica contabile per azioni speciali per investitori. Inoltre, l'azienda sostiene che la guerra in Iran abbia colpito la sua domanda, causando costi maggiori e ritardi nelle consegne.

Si prevede che la quotazione a Hong Kong delle azioni Shein sarà pubblicata nei prossimi mesi. Le cose potrebbero iniziare a riprendersi allora, mentre il colosso della fast fashion continua a mostrare potenzialità agli investitori, ma al momento i dazi di Trump lo hanno colpito particolarmente duramente.