Il colosso cinese si presenta per Mediamarkt e affronta l'opposizione dell'UE L'UE sta indagando se dietro l'offerta da miliardo di dollari di JD.com siano sussidi illegali.

HQ Il rivenditore tedesco di elettronica Mediamarkt sembra sulla buona strada per diventare di proprietà cinese. Il colosso dell'e-commerce JD.com ha fatto un'offerta per Ceconomy (proprietaria sia di Mediamarkt che di Saturn) per un valore di 2,5 miliardi di dollari, ma Realtid ora riporta che l'accordo potrebbe aver incontrato un intoppo. La Commissione Europea sospetta che JD.com abbia ricevuto sussidi statali sostanziali in Cina, il che la renderebbe ineleggibile per effettuare l'acquisto ai sensi del Regolamento sui Sussidi Esteri. Questi sussidi statali hanno permesso all'azienda di presentare un'offerta più alta rispetto ai concorrenti. In altre parole, la parola finale non è ancora stata pronunciata. L'accordo era originariamente previsto per la chiusura entro la fine di quest'anno.