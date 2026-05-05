Il colosso della birra si sta preparando per la Coppa del Mondo e sta già mostrando i suoi muscoli

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Se la birra è una fonte di gioia, nessuno diffonde tanta gioia quanto la belga Anheuser-Busch InBev. È il più grande birrificio al mondo, con marchi come Budweiser, Corona, Michelob Ultra e Stella Artois - e ha appena registrato utili record.

I volumi erano previsti in calo, ma invece sono aumentati dello 0,8%. I risultati positivi hanno fatto schizzare il prezzo del titolo del 7% su Euronext Bruxelles. Il CEO Michel Doukeris è, ovviamente, entusiasta dei risultati e afferma in una dichiarazione ufficiale:

"Brindiamo alla birra - la forza della categoria e l'esecuzione costante della nostra strategia incentrata sul consumatore hanno guidato un continuo slancio in tutta la nostra presenza."

Guardando al futuro, si aspettano di vendere ancora più birra, dato che la Coppa del Mondo di quest'estate è un fattore importante. Il comunicato stampa afferma, tra le altre cose:

"Siamo incoraggiati dalla nostra prestazione nel primo quarto e, guardando al futuro, siamo ben posizionati per attivare la categoria in alcuni dei momenti di celebrazione più importanti dell'anno, inclusa la Coppa del Mondo FIFA."