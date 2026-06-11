Il colosso svedese del caffè conquista Circle K in Europa

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Se vai regolarmente a Circle K per ricaricare l'auto, usare il bagno o magari prendere un hot dog e un caffè, puoi aspettarti un sapore più nordico rispetto a quest'ultimo in futuro. Un comunicato stampa ha ora annunciato che l'azienda svedese Löfbergs diventerà il fornitore ufficiale della catena di caffè di convenienza e carburante in 12 paesi europei (inclusi la regione nordica, Polonia, Germania, Benelux e l'intera regione baltica).

Löfbergs è una torrefattoria di caffè di proprietà privata e a conduzione familiare con una storia di 120 anni, che è da tempo uno dei marchi di caffè più popolari della Svezia, ed è anche il caffè più esportato del paese. I cinque paesi nordici sono i maggiori consumatori di caffè al mondo, quindi Circle K ha scelto un partner piuttosto esperto, e Alison Lynch, Direttrice Europea del Caffè e delle Bevande Dispensate presso Circle K, commenta:

"Il caffè è una parte centrale dell'offerta di Circle K e nei prossimi tre anni continueremo a investire e sviluppare la nostra piattaforma europea di caffè insieme a Löfbergs, che vanta una forte esperienza in gusto, qualità, sostenibilità e innovazione. La nostra ambizione è offrire un'esperienza di caffè semplice, moderna e coerente che soddisfi le aspettative dei clienti e costruisca fiducia nel tempo."

Oltre alla qualità del caffè, l'impegno di Löfbergs per la sostenibilità è una delle ragioni principali per cui potrai gustare i Löfberg svedesi al Circle K in Europa per almeno i prossimi tre anni.