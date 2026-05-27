Il comandante ucraino ritiene che i prossimi sei mesi possano rappresentare un punto di svolta importante per la guerra con la Russia

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I prossimi sei mesi sono considerati "critici" per la guerra Russia-Ucraina, secondo un alto comandante ucraino. Se l'Ucraina riuscirà a rafforzare la sua posizione e a prendere l'iniziativa sul campo di battaglia dalla Russia, potremmo assistere a un punto di svolta nello sforzo di respingere le truppe russe e le ricacciare dalle parti rivendicate del territorio ucraino.

Parlando a Reuters, il comandante del Terzo Corpo d'armata ucraino, il generale di brigata Andriy Biletsky, ha dichiarato di ritenere che la Russia stia diventando esausta e che i prossimi sei-nove mesi saranno cruciali per lo sforzo bellico ucraino.

"Credo che i prossimi sei-nove mesi siano un punto di svolta," disse Biletsky. "Più precisamente, penso che i prossimi sei siano i più critici... Dobbiamo definire quelle direzioni in cui possiamo migliorare le nostre posizioni, prendere alcuni punti strategici e poi parlare con i russi da una posizione di forza - non di debolezza - di una tregua davvero stabile. Dal punto di vista militare, questo è realistico."

Il Ministero della Difesa russo non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, ma il presidente Vladimir Putin ha dichiarato di ritenere che la guerra stia per finire. Osservatori esterni ritengono che la stanchezza possa presto diventare un problema all'interno delle forze militari russe, mentre l'Ucraina non sta affrontando gli stessi problemi.