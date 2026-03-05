Il combattimento di Control Resonant ricorda molto Bayonetta e Devil May Cry

HQ

Ci sono molte cose che Control Resonant non è. Non è un gioco open world, né un Soulslike. Non ti permette di abbandonare il combattimento corpo a corpo e di concentrarti solo su build a distanza, né ti lascia completamente isolato, dato che la Handler di Dylan Zoe tiene d'occhio le strade paranormali di Manhattan da lontano. Tutto questo si somma per rendere il gioco un'esperienza piuttosto unica, ma con cui possiamo comunque fare paragoni.

In un nuovo e lungo articolo sul PS Blog, troviamo molti dettagli interessanti su Control Resonant. Analizzando il combattimento, è chiaro che il gioco sembra funzionare un po' come Bayonetta o Devil May Cry. "L'azione ora punta maggiormente su sinergie corpo a corpo e soprannaturale," recita la sezione di Remedy sul combattimento.

"Al centro di tutto questo c'è l'Aberrante, l'arma da mischia trasformabile di Dylan. Passa da forme Primarie e Secondarie distinte, insieme a potenti Combo Ender, che ti permettono di adattare velocità, gittata e ruolo di combattimento all'interno di una singola build."

Anche il combattimento si basa molto sullo slancio. Più attacchi e giochi in modo aggressivo, maggiore sarà il controllo che avrai sull'intero campo di battaglia. Crea un ciclo che è pensato per premiare la tua determinazione come giocatore e, si spera, sarà piacevole da giocare.