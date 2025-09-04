Il Comic-Con di San Diego di Malaga svela Arnold Schwarzenegger come guest star

HQ

Il San Diego Comic-Con Malaga è stato presentato ufficialmente lo scorso marzo, dove ha descritto il suo scopo e delineato la sua tabella di marcia, ma è stato questa mattina a Madrid, a sole tre settimane dalla prima edizione dell'evento di Malaga, che ha finalmente svelato il suo programma completo.

Dopo la presentazione dei promotori, Javier Barberá, direttore esecutivo del San Diego Comic-Con Málaga, ha proseguito con un discorso molto "eroico" per anticipare di più su ciò che i fan, i partecipanti e i partner possono aspettarsi il 25, 26, 27 e 28 settembre al FYCMA.

Come nuovo dato chiave, il San Diego Comic-Con Málaga occuperà 82.000 metri quadrati, per la prima volta il 100% della superficie del quartiere fieristico. Delle 45-60.000 persone originariamente stimate per la prima edizione in Europa, assicurano che, data la domanda "molto al di sopra delle aspettative", secondo le parole di Barberá, sono già attese non meno di 120.000 persone nei quattro giorni di apertura. 45.000 persone potranno assistere contemporaneamente agli auditorium. Un nuovo spazio chiamato "Village" ha aumentato la capacità di posti a sedere di 22.000 metri quadrati, circondando il perimetro esterno della FYCMA.

Ma la stampa riunita voleva saperne di più sui talenti sui talenti, sugli artisti (fumettisti, attori, autori, sviluppatori) che i fan potranno vedere e incontrare in un evento con la personalità di una convention. Il grande annuncio della giornata è stato Arnold Schwarzen egger (Terminator, Rambo, Total Recall, Predator) come ospite d'onore, "una grande figura internazionale che ci aiuterà a celebrare la cultura pop".

Altri annunci riguardanti l'agenda dei contenuti verticali 11, che mantiene il suo obiettivo di 300 ore di attività per i partecipanti, includono:



Disney con le anteprime di Tron: Ares e Predator Badlands



Lucasfilm con la terza stagione di Star Wars Visions



C.B Cebulski, caporedattore della Marvel Comics



I già annunciati Jim Lee o Jeph Loeb



Barberá si è scusato per la comunicazione timida e intermittente di questi contenuti fino ad oggi a causa della complessità dell'organizzazione, assicurando che ci sono ancora annunci nel tratto finale. L'agenda completa del San Diego Comic-Con Málaga può essere consultata sul sito ufficiale, anche se al momento in cui scriviamo sembra essere inattiva.