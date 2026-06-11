Il comico Dejontay Wings diventa virale dopo l'arresto

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Il comico americano Dejontay Wings si è ritrovato sotto i riflettori dopo che la sua foto segnaletica è diventata virale online, a seguito del suo arresto con l'accusa di aver fatto irruzione nel suo ex posto di lavoro.

Secondo la polizia locale, Wings avrebbe fatto irruzione in Take 5 Oil Change, dove lavorava in precedenza, e avrebbe rubato 200 dollari da una cassaforte. Il sospetto è stato poi arrestato dopo essere stato avvistato dalle telecamere di sorveglianza e identificato dal responsabile dell'azienda in base al passo distintivo di Wings.

Si dice che Wings abbia costruito un grande seguito su Instagram e TikTok grazie a vari clip umoristici, ma ora è accusata di furto con scasso e vandalismo. Si prevede che il caso venga deciso in tribunale, ma potrebbe alla fine giocare a suo favore, proprio per la diffusione della sua foto dalla stazione di polizia.