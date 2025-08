Il comico Matt Rife compra la vera casa di The Conjuring e Annabelle

HQ

È stato rivelato che il comico Matt Rife ha acquistato e acquisito la proprietà della storica fattoria situata nel Rhode Island, negli Stati Uniti, che è considerata la vera casa The Conjuring e Annabelle.

Conosciuta come una destinazione popolare per gli appassionati di paranormale, la casa è stata acquistata da Rife, con l'acquisto che include la vera bambola Annabelle, il tutto con l'obiettivo di espandere le sue opzioni turistiche rendendo la casa disponibile per il pernottamento e offrendo anche più tour del museo.

Parlando dell'acquisto su Instagram, Rife spiega: "Ho ufficialmente acquistato la casa e il Museo dell'Occulto di Ed e Lorraine Warren, incluso il tutore legale per almeno i prossimi 5 anni, dell'intera collezione infestata, inclusa la bambola Annabelle, con la mia buona amica @eltoncastee!!

"Se mi conoscete, sapete che sono ossessionato dal paranormale e da tutte le cose infestate. Potresti anche sapere che i film di The Conjuring sono i miei film spaventosi preferiti di tutti i tempi. Quindi sono incredibilmente onorato di aver rilevato una delle proprietà più importanti della storia del paranormale.

"Ed e Lorain Warren hanno probabilmente messo la demonologia e il paranormale nel mainstream e sono il cuore di alcune delle storie infestate più famose di tutti i tempi, The Conjuring House, Amityville Horror, ecc...

"Abbiamo in programma di aprire la casa per pernottamenti e visite ai musei in modo che tu stesso possa vivere e imparare tutta la storia infestata che circonda questo posto straordinario."

In altre notizie, Warner Bros. The Conjuring ha recentemente presentato un altro trailer per il capitolo finale della serie horror, con il film che dovrebbe essere presentato in anteprima a settembre.

