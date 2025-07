Il Comitato Olimpico degli Stati Uniti farà pressione sul CIO per bandire le donne transgender dai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028

HQ

A meno di tre anni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti ha aggiornato le sue politiche per conformarsi all'ordine esecutivo di Donald Trump di vietare alle donne transgender di competere negli sport femminili.

Come spiegato dalla NBC, il comitato ha apportato una modifica alla loro "Politica di sicurezza degli atleti" lo scorso 18 giugno, ma è stata rilasciata lunedì scorso sul sito web dell'USOPC. Non menzionano la parola "transgender", ma non c'è davvero spazio per dubbi quando dicono che "l'USOPC continuerà a collaborare con varie parti interessate con responsabilità di supervisione per garantire che le donne abbiano un ambiente di competizione equo e sicuro coerente con l'Ordine Esecutivo 14201 e il Ted Stevens Olympic & Amateur Sports Act".

L'ordine esecutivo a cui si fa riferimento è quello che Trump ha firmato nel febbraio 2025, noto anche come ordine esecutivo "No Men in Women's Sports Executive Order". Questo vieta alle donne transgender di partecipare agli sport femminili, sostenendo che hanno un vantaggio fisico a causa dei livelli di testosterone. Gli atleti nati con disturbo dello sviluppo sessuale (DSD) sono anche costretti a sottoporsi a "test sessuali" e a sottoporsi a farmaci se necessario per sopprimere i loro livelli di testosterone, ma sono anche molto controversi tra gli atleti ("disumanizzano e discriminano le donne", come afferma l'atleta sudafricana Caster Semenya).

Gli atleti transgender (che costituiscono meno del 10% dei 530.000 membri registrati della National Collegiate Athletics Association) non potranno partecipare a Los Angeles 2028 e gli Stati Uniti stanno spingendo il CIO a includerlo nella sua legislazione.

Attualmente, il Comitato Olimpico Internazionale consente agli atleti transgender di competere sotto la guida per evitare vantaggi sleali, ma il Comitato Olimpico degli Stati Uniti farà pressione sul CIO per cambiare le proprie politiche prima dei Giochi Olimpici di Los Angeles, con Donald Trump ancora come presidente.