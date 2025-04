"Il commercio tradizionale e i videogiochi possono avere cose in comune"

HQ

Sembra che il gioco come servizio sia qualcosa di rivoluzionario per l'industria dell'intrattenimento e che abbia causato un cambiamento di paradigma nella concezione dei videogiochi per tutti noi. Al giorno d'oggi, le persone possono passare ore a consumare, che si tratti di videogiochi, serie o guardare prodotti che non hanno intenzione di acquistare, quindi c'è molto tempo libero da coprire. Per riflettere su questo sviluppo, abbiamo incontrato Artem Shein, product manager di Strikerz Inc. presso DevGAMM a Danzica per condividere la sua visione del settore oggi.

"Possiamo vedere diversi esempi di negozi che hanno una mappa, una caffetteria in modo da sentirti un po' più felice e non avere fame prima di entrare nel negozio", Ha spiegato Shein. "Hanno questo display come se stessero cercando di pubblicizzare come apparirebbero le cose nella tua casa. Hanno anche una stanza con prodotti scontati, come nei giochi". Questi tipi di giochi non hanno inventato tutto, c'è sempre il prestito tra aziende diverse.

Ma ci può sempre essere un limite, una linea in cui ogni settore dovrebbe chiedersi se sia nel proprio interesse. "Ci sono cose che solo noi possiamo usare dall'e-commerce, ad esempio le piattaforme social", ha detto. "Abbiamo richieste di amicizia, abbiamo like o reazioni per i replay, ma non abbiamo la piattaforma per fare un podcast. Possiamo prendere queste funzionalità e implementarle nel gioco".

Ha anche affermato che l'obiettivo è far sentire l'utente a proprio agio, per far sentire come se stesse facendo un'azione che potrebbe fare su un'altra piattaforma di intrattenimento e renderla un'esperienza il più regolare possibile.

Se volete saperne di più sul mondo della produzione, potete guardare l'intervista completa con i sottotitoli qui sotto.