Il commissario NBA parla del futuro della Coppa e delle potenziali nuove squadre a Las Vegas e Seattle

La NBA Cup continuerà a crescere in futuro e probabilmente si allontanerà da Las Vegas per raggiungere altri mercati. Le prime recensioni del pubblico rivelano che l'invenzione sta avendo l'effetto desiderato: sempre più persone si sintonizzano per guardare NBA a dicembre, un mese in cui gli ascolti di ascolto di solito rallentano mentre si concentrano sulla NFL, che è nelle sue fasi finali della stagione regolare.

Le semifinali di sabato, trasmesse in vari mercati mondiali su Amazon Prime Video, hanno registrato una media di 1,67 milioni di spettatori, un aumento del 14% rispetto alle semifinali della scorsa stagione. E la finale di martedì sera (mercoledì presto in ora europea) ha generato un aumento del 126% anno su anno delle visualizzazioni sui social media, con oltre 400 milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme, secondo Videocites. I New York Knicks hanno poi vinto i San Antonio Spurs 124-113.

Il commissario NBA Adam Silver ha parlato prima della finale e ha detto chestanno valutando altre possibili sedi per la finale, che rimarrà una finale a partita singola. La prossima stagione, le semifinali si giocheranno nella sede della squadra meglio classificata.

Seattle e Las Vegas potrebbero avere squadre NBA in futuro

Curiosamente, Silver ha anche parlato dell'espansione della NBA, con potenziali nuove squadre provenienti da Las Vegas e Seattle. "Penso che Seattle e Las Vegas siano due città incredibili. Ovviamente avevamo una squadra a Seattle che ha avuto grande successo. Abbiamo una squadra WNBA qui a Las Vegas, le Aces", ha detto Silver. Gli Oklahoma City Thunder, attuali campioni NBA, erano in passato i Seattle SuperSonics, tra il 1967 e il 2008, prima di trasferirsi in Oklahoma.

"Non ho dubbi che Las Vegas, nonostante tutte le altre squadre della major league che sono qui ora, le altre proprietà di intrattenimento, questa città possa sostenere una squadra NBA. Penso che ora stiamo lavorando con i nostri team e valutando il livello di interesse e comprendendo meglio quale sarebbe l'economia sul campo per quelle squadre specifiche e come sarebbe un pro forma per loro, e poi, nel 2026, prenderemo una decisione."

Durante la conferenza stampa, il Commissario NBA ha anche parlato della futura NBA Europe League e ha detto che si aspettano notizie a gennaio 2026, dopo gli incontri riguardanti le partite di Orlando e Memphis a Londra e Berlino.