Il Commodore 64 sta tornando

Se eri un giocatore attivo durante l'età d'oro degli anni '80, ricorderai senza dubbio il Commodore 64, che fu uno dei formati davvero dominanti di quell'epoca. Esistevano versioni sia più semplici che più costose, con questo modello che trovava il giusto equilibrio tra prezzo e prestazioni, e furono vendute circa 20 milioni di unità.

Questo, ovviamente, è sufficiente a far sentire bei ricordi a molte persone del dispositivo, e c'è ancora una scena vivace di persone che creano giochi e programmi per esso. Tuttavia, procurarsi un'unità in buone condizioni non è facile, poiché la produzione è cessata oltre 30 anni fa. Fortunatamente, il cambiamento è ora in arrivo.

Da tempo si riporta che il CEO di Commodore, Christian "Peri Fractic" Simpson, stesse per iniziare a produrre il classico dispositivo, ma nessuno ha davvero osato rivendicare la vittoria prematuramente. Fino ad ora.

L'account ufficiale di Commodore ha annunciato su Instagram che la produzione non è solo in corso, ma Peri Fractic offre anche una breve panoramica del design, rivela cosa viene fornita nella scatola (inclusi adesivi e una cassetta con circa 100 giochi) e mostra alcune pile di unità Commodore 64 Ultimate già assemblate.

È, ovviamente, completamente compatibile con tutti i giochi e accessori originali, ma presenta ancora numerose nuove funzionalità, tra cui il supporto per Ethernet, Wi-Fi e HDMI. Vale anche la pena notare che ha più RAM, ma è comunque un'unità ricreata e quindi non è un'emulazione o simili.

Le unità costano da 300 dollari e, se ordini ora, la consegna è prevista per febbraio o marzo. Leggi di più sul Commodore 64 Ultimate e regalati uno a questo link.