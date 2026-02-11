Il Como 1907 elimina il Napoli e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia dopo 40 anni

HQ

Il Como 1907 sorprese il Napoli, campione in carica dello Scudetto, in casa nei quarti di finale di Coppa Italia, una partita decisa dal punto di rigore. Martin Baturina ha segnato per primo per il Como ma Antonio Vergara, giocatore formato in casa per il Napoli, che ha segnato tre gol nelle ultime due settimane, ciascuno in una competizione diversa (Champions League, Serie A e Coppa Italia), ha pareggiato 1-1.

Poi, 16 calci di punizione in totale nei rigori. Romelu Lukaku e Stanislav Lobotka del Napoli hanno sbagliato i loro tiri e il Como si è qualificato per le semifinali di Coppa Italia per la prima volta dal 1986.

Il club lombardano, che è risalito dal calcio non professionistico dopo essere stato retrocesso in Serie D con il tecnico Cesc Fábregas, continua a essere la rivelazione nel calcio italiano: sesto in Serie A (che gli darebbe accesso a un posto in Conference League) e ora semifinalista di Coppa Italia. L'unica altra volta che raggiunsero le semifinali di Coppa d'Italia, nel 1986, furono eliminati dalla Sampdoria. Il Como affronterà prossimamente l'Inter di Milano in una semifinale a due partite.