Il compianto James Van Der Beek appare nei panni di un pastore contorto nel prossimo thriller di Lionsgate, The Gates,

Solo la scorsa settimana è emersa la notizia che l'attore James Van Der Beek era tragicamente venuto a mancare. Anche se forse stai ancora cercando di accettare la prematura morte dell'attore 48enne, non passerà molto tempo prima che uno dei suoi ultimi ruoli da attore arrivi al cinema.

Già il 13 marzo, il film horror-thriller The Gates debutterà al cinema e vedrà Van Der Beek interpretare un pastore contorto che cerca di chiudere le questioni in sospeso che lo hanno visto uccidere brutalmente una donna. Con i locali fedeli al cattivo di Van Der Beek, questo film segue come un cast di giovani uomini fugge per salvarsi la vita mentre contemporaneamente cerca di portare questo mostro davanti alla giustizia.

Diretto da John Burr e con Mason Gooding, Algee Smith e Keith Powers, la sinossi ufficiale di The Gates spiega: "Il viaggio su strada di tre amici diventa terrificante quando assistono a un omicidio in una comunità recintata. Intrappolati dentro, braccati dai residenti che li incolpano, il loro legame si spezza mentre un patriarca carismatico ma sinistro si avvicina."

Puoi vedere il trailer di The Gates qui sotto per uno scorcio di Van Der Beek in azione nel suo penultimo ruolo da attore (con l'ultimo previsto che sarà una serie TV chiamata Elle in uscita entro la fine dell'anno).