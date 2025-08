Il completo Pokémon The Movie 2000 è stato reso disponibile su YouTube

Recentemente, The Pokémon Company ha deciso di rendere uno dei suoi film più antichi e amati disponibile a tutti in modo completamente gratuito pubblicandolo su YouTube. Sì, puoi guardare il famoso Pokémon: The First Movie sulla piattaforma video, e ora puoi seguirlo guardando anche l'eccellente Pokémon The Movie 2000.

Il film di follow-up uscito 25 anni fa è ora disponibile per la visione nella sua interezza su YouTube, con la storia senza tempo di come Ash e Pikachu si alleano con il guardiano del mare, il mitico Lugia, per aiutare a riportare l'ordine nel mondo dopo che un allenatore ha fatto perdere l'equilibrio al mondo catturando i leggendari uccelli Articuno, Moltres e Zapdos.

Il film è uscito anche in un periodo in cui i film d'animazione avevano una durata più concisa, il che significa che se stai cercando qualcosa di interessante da ascoltare, magari per intrattenere i bambini durante l'estate, sarai felice di sapere che dura solo 80 minuti.

Dai un'occhiata qui sotto per un enorme colpo di nostalgia.