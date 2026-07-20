Il comportamento antisportivo dell'Argentina: Assaggio disgustoso da parte di Paredes e offesa durante la celebrazione

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Mentre la Spagna festeggiava la sua seconda Coppa del Mondo, i giocatori argentini hanno dato esempio di comportamento antisportivo e cattive maniere, con un assalto del giocatore Leandro Paredes e successivamente tutto il gruppo che voltò le spalle ai giocatori spagnoli durante la festa, violando il protocollo non scritto.

Le riprese girate da tifosi e spettatori mostrano che, nel momento in cui Rodri ha finalmente sollevato il trofeo, i giocatori argentini stavano voltando le spalle a loro e invece guardando i loro tifosi tra il pubblico, cosa che ha suscitato indignazione.

Prima, al fischio finale, il centrocampista argentino Leandro Paredes ha affrontato il difensore spagnolo Eric García, che aveva debuttato come subentrato ai Mondiali, afferrandolo per il collo. Quando Gavi venne ad aiutarlo, anche Paredes e Thiago Armada lo aggredirono e lo tirarono a terra.

L'allenatore argentino Lionel Scaloni, con un atteggiamento molto più calmo rispetto a molti suoi giocatori, partecipò per separare i giocatori, evitando una rissa più grande. Ma non è stato l'unico assalto non provocato, poiché le telecamere hanno anche mostrato Nahuel Molina che colpiva Rodri con un pugno all'inizio dei festeggiamenti.