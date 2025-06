Il compositore di Final Fantasy: "La situazione in Square era terribile dopo le dimissioni di Hironobu Sakaguchi"

HQ

Final Fantasy creator Hironobu Sakaguchi ha goduto di una carriera a dir poco entusiasmante. La piccola e malconcia azienda Square era sull'orlo della bancarotta negli anni '80 e mise tutte le sue uova in un paniere con il definitivo Final Fantasy per il NES.

È diventato un successo e nonostante il nome non sia particolarmente "definitivo", e solo pochi anni fa Final Fantasy XVI è uscito, così come molti spin-off e remake. Tuttavia, dopo Final Fantasy X nel 2001, Sakaguchi ha lasciato Square, e nel 2003 si sono fusi con Enix. La ragione della fusione era che Square era ancora una volta in cattive condizioni, non da ultimo dopo il fiasco del film con Final Fantasy: The Spirits Within.

Ora, il compositore e leggendaFinal Fantasy del settore Nobuo Uematsu rivela in un'intervista al podcast Nobiyo To Isshoni (grazie, Automaton) che la partenza di Sakaguchi li ha quasi spezzati. Fin dall'inizio, era stato una specie di capo che la gente ammirava, anche quando Square era a malapena un'azienda, solo un gruppo di ragazzi che creavano giochi insieme:

"Per dirla semplicemente, lui è il grande capo. Lo è sempre stato e sempre lo sarà. Ma Sakaguchi è stato in grado di gestire il lavoro anche in quel tipo di ambiente. Non avevamo nemmeno una vera e propria organizzazione aziendale, eppure tutti lo ascoltavano. È un tipo di qualità con cui devi solo nascere".

Quando una persona del genere se ne va, si crea naturalmente un vuoto, e Uematsu continua:

"Forse Sakaguchi non ne è consapevole, ma la situazione a Square era terribile dopo che si è dimesso. Se ne andò e l'organizzazione crollò improvvisamente. Ho pensato tra me e me: Oh no, dovrei andarmene da qui".

Uematsu ha lasciato Square Enix (come sono stati chiamati dal 2003) nel 2004, e la fusione con Enix sembra aver funzionato. Da allora, Final Fantasy ha continuato a prosperare, anche se l'attenzione sui giochi di ruolo d'azione sembra aver portato a un calo delle vendite di recente. Ma come abbiamo riportato ieri, sembra che Square Enix inizierà a lanciare più giochi di ruolo a turni in futuro.