Il compositore di Final Fantasy Nobuo Uematsu si rifiuta di usare l'IA

Il leggendario compositore non approva l'intelligenza artificiale. Lo ha raccontato Nobuo Uematsu, l'uomo responsabile di gran parte della musica di alcuni dei giochi più amati del nostro tempo, in un'intervista alla rivista giapponese JASRAC. Anche se ora è più grande, la passione brucia ancora forte dentro di lui e Uematsu ha spiegato che preferisce di gran lunga fare le cose alla vecchia maniera, piuttosto che creare musica con la semplice pressione di un pulsante. Parlando con JASRAC ha detto:

"Non ho mai usato l'intelligenza artificiale e probabilmente non lo farò mai"

Il compositore ha poi proseguito spiegando che sente fortemente che un'anima è necessaria per la vera creatività. E che ascoltare musica significa anche scoprire la persona che c'è dietro le canzoni. Osserva anche che gli errori e i difetti che appaiono nelle composizioni realizzate dall'uomo sono parte di ciò che le conferisce una personalità.

"Penso che sia ancora più gratificante affrontare le difficoltà di creare qualcosa da solo. Quando si ascolta la musica, il divertimento sta anche nello scoprire il background della persona che l'ha creata, giusto? L'intelligenza artificiale non ha però questo tipo di background. Anche quando si tratta di esibizioni dal vivo, la musica prodotta dalle persone è instabile e ognuno lo fa nel suo modo unico. E ciò che lo rende così soddisfacente sono proprio quelle fluttuazioni e imperfezioni".

Uematsu ha ragione? La vera creatività richiede un'anima?