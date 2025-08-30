Il compositore John Williams: "Non mi è mai piaciuta molto la musica da film"

HQ

John Williams è uno di quei compositori che si sente sinonimo di musica da film. Star Wars, Indiana Jones, Lo squalo, Jurassic Park, l'originale Superman e altri ancora sono stati tutti portati in vita da Williams, ma si scopre che non è il più grande fan della musica da film.

"Non mi è mai piaciuta molto la musica da film", ha detto a The Guardian in una recente intervista. "La musica da film, per quanto buona possa essere - e di solito non lo è, a parte forse un tratto di otto minuti qua e là... Penso solo che la musica non ci sia. Questo, quello che pensiamo come questa preziosa grande musica da film è... Lo stiamo ricordando in una sorta di modo nostalgico. Solo l'idea che la musica da film abbia lo stesso posto nella sala da concerto della migliore musica del canone è un'idea sbagliata, credo".

Nonostante i suoi commenti sprezzanti nei confronti della musica da film, non possiamo immaginare che Williams abbia un serio disprezzo per il genere, dato che ha lavorato con la musica da film per decenni. Inoltre, considerando le nomination all'Oscar che ha ricevuto nel corso della sua lunga carriera, sarebbe difficile sostenere che non si sia impegnato a rendere le sue composizioni degne di una sala da concerto come può esserlo la musica da film.