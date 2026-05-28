Il conflitto diplomatico a Taiwan tra Stati Uniti e Cina potrebbe portare a un'escalation nucleare, secondo un rapporto

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Il mondo sta affrontando una nuova corsa agli armamenti parallela ai conflitti turbolenti che si stanno svolgendo in Europa (la guerra Russia-Ucraina), in Medio Oriente (la guerra dell'Iran con Stati Uniti e Israele), così come conflitti e instabilità in Africa. E oltre a questi conflitti in corso, un'altra escalation di tensioni sembra ora insorgere intorno all'isola di Taiwan, un territorio sovrano e democratico, ma rivendicato dalla Cina continentale.

Abbiamo riportato qualche giorno fa sulle manovre della marina cinese nelle acque vicine all'isola, e questo ha fatto scattare campanelli d'allarme all'International Institute for Strategic Studies (IISS), un'organizzazione londinese di analisi delle minacce. In un rapporto strategico in vista del vertice sulla difesa che si terrà a Singapore nei prossimi giorni, l'organizzazione avverte che gli Stati Uniti (principale alleato di Taiwan) e la Cina potrebbero portare la tensione verso una nuova corsa agli armamenti nucleari, come riportato da Reuters. Le operazioni e le contromisure includono strategie per attaccare e sabotare infrastrutture e comunicazioni a lungo raggio, così che entrambi i paesi (così come molti altri ai margini del conflitto, o con interessi nella regione Asia-Pacifico) aumenterebbero i loro arsenali o cercherebbero modi per acquisire tecnologia nucleare.

Il portavoce del Ministero della Difesa cinese, Jiang Bin, ha dichiarato che il rapporto IISS appare "piuttosto incoerente" con la situazione reale, aggiungendo che la questione di Taiwan è una questione interna alla Cina e che non consente alcuna interferenza esterna. Allo stesso modo, il Ministro degli Esteri ha avvertito direttamente che gli Stati Uniti dovrebbero trattare la questione di Taiwan "con la massima cautela."