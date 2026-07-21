Il conflitto in Medio Oriente si intensifica mentre il gruppo ribelle Houthi yemenita annuncia il blocco navale all'Arabia Saudita

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Sebbene gran parte delle notizie sul conflitto in corso in Medio Oriente ruotano attorno alla guerra tra Stati Uniti e Iran e a come questa stia mettendo sotto pressione le risorse energetiche e di carburante nel mondo a causa dei blocchi nello Stretto di Hormuz, sta per verificarsi un'escalation del conflitto nella regione, come riporta The Independent, il gruppo ribelle yemenita noto come Houthi ha imposto un blocco navale contro l'Arabia Saudita.

Gli Houthi sono un gruppo armato allineato all'Iran che ha emesso questo "embargo marittimo" per agire contro "il nemico criminale saudita, basandosi sull'equazione di 'occhio per occhio', con effetto immediato". Il gruppo sostiene inoltre che ciò sia una risposta a "un assedio ingiusto e oppressivo" allo Yemen da parte dei sauditi.

Questo blocco navale dovrebbe colpire lo stretto di Bab el-Mandeb nei Mari Rossi e potrebbe vedere un ulteriore calo delle forniture petrolifere globali del 7%, dopo il calo del 10% causato dal conflitto dello Stretto di Hormuz. Non è la prima volta che gli Houthi si sono coinvolti in conflitti globali, poiché nel 2024, quando Israele bombardava Gaza a masse, il gruppo ha sfruttato l'occasione per interrompere le rotte marittime.

Gli Houthi hanno anche lanciato missili contro l'Arabia Saudita la scorsa settimana dopo che quest'ultima avrebbe presumibilmente bombardato un aeroporto sotto controllo Houthi, una mossa che avrebbe violato una tregua di quattro anni. Sebbene l'Arabia Saudita non abbia rilasciato una dichiarazione su questa escalation del conflitto, un portavoce Houthi ha dichiarato quanto segue.

"Affermiamo il diritto del nostro grande popolo di rispondere al blocco con un blocco," prima di promettere che "qualsiasi atto sciocco commesso dal nemico saudita sconsiderato" sarà seguito "da un'escalation completa e decisiva."