Il conflitto in Sudan scatena una crisi dei rifugiati senza precedenti

Le ultime notizie sul Sudan . Ora sappiamo che la guerra in corso in Sudan ha spinto oltre 4 milioni di persone oltre il confine, con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati che martedì ha confermato che l'ultima soglia è stata superata.

L'entità dello sfollamento non è più solo una questione umanitaria, ma sta diventando una sfida politica e di sicurezza per i paesi vicini, con le nazioni ospitanti come il Ciad che subiscono una pressione crescente mentre assorbono ondate di rifugiati.