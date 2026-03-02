Il conflitto iraniano si estende in Libano, coinvolge Hezbollah... 15 paesi colpiti da attacchi di rappresaglia

HQ

Il conflitto tra Israele e Iran si è ampliato nelle ultime 24 ore, estendendosi al Libano e coinvolgendo più di una dozzina di paesi in confronti diretti o indiretti. Dopo attacchi missilistici e con droni da parte del gruppo Hezbollah sostenuto dall'Iran, Israele ha lanciato attacchi aerei su obiettivi nei sobborghi meridionali di Beirut, segnando un'escalation significativa sul suolo libanese. I media statali libanesi hanno riportato decine di perdite, mentre l'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira alti dirigenti di Hezbollah e infrastrutture legate al gruppo.

Gli ultimi sviluppi arrivano mentre l'Iran intensifica la sua offensiva contro Israele, lanciando nuove ondate di missili verso Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme. Le sirene d'allarme aereo sono suonate in tutto Israele lunedì mattina mattina mentre esplosioni venivano segnalate a Teheran e in altre città iraniane a seguito dei contrattacchi israeliani. Gli attacchi in espansione del colpo per colpo segnalano uno spostamento da uno scambio contenuto a uno scontro regionale più ampio.

Finora, almeno 15 paesi sono stati colpiti da attacchi iraniani, sia direttamente che tramite attacchi alle loro risorse militari. Questi includono Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Giordania, Iraq, Bahrain, Oman, Siria, Cipro, Francia, Italia e Regno Unito. I rapporti indicano che basi militari e strutture strategiche nel Golfo e nel Mediterraneo orientale sono state prese di mira, incluse installazioni che ospitano forze statunitensi, britanniche e altre forze alleate.

A Washington, Donald Trump ha segnalato che la campagna USA-Israele contro l'Iran poteva continuare per settimane, anche mentre venivano confermate le prime vittime americane. Teheran, nel frattempo, ha escluso negoziati nelle condizioni attuali. Con Hezbollah ora attivamente impegnato dal Libano e diversi attori regionali coinvolti nei combattimenti, crescono i timori che il conflitto possa evolversi in una guerra prolungata su più fronti con conseguenze significative per i mercati energetici globali e la sicurezza internazionale...