Il Consiglio delle Nazioni Unite estende il mandato per i diritti LGBT nonostante il ritiro degli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha votato per rinnovare il mandato di un esperto indipendente di diritti LGBT, nonostante la crescente resistenza internazionale e gli Stati Uniti abbiano fatto un passo indietro rispetto al loro precedente sostegno.

"Il rinnovo di questo mandato è una scintilla di speranza in un momento in cui le potenze reazionarie di tutto il mondo stanno cercando di smantellare il progresso per cui le nostre comunità hanno lottato così duramente", ha dichiarato Julia Ehrt, direttore esecutivo del gruppo di campagna ILGA World.

La decisione è stata accolta dai gruppi per i diritti come un raro segno di impegno continuo. Il lavoro dell'esperto, incentrato sulla documentazione degli abusi e sulla promozione del dialogo, continuerà in mezzo alle crescenti reazioni negative da parte di diversi stati e al cambiamento della politica degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump.