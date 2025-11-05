Il consiglio di amministrazione di Tesla avverte gli azionisti: approvate l'accordo salariale da 1 trilione di dollari di Elon Musk o rischiate di perderlo
Un momento decisivo per il futuro di Tesla sotto Musk.
Il consiglio di amministrazione di Tesla sta esortando gli investitori ad approvare il pacchetto retributivo senza precedenti da 878 miliardi di dollari per il CEO Elon Musk, avvertendo che potrebbe ritirarsi se la proposta fallisce in un voto fissato per giovedì.
Il consiglio di amministrazione sostiene che solo Musk può mantenere le audaci promesse di Tesla, trasformando l'azienda in una potenza di intelligenza artificiale alla guida di flotte di robotaxi e robot umanoidi. Il pacchetto, legato alle pietre miliari della performance delle azioni, potrebbe far valere la partecipazione di Musk a circa un quarto della società se gli obiettivi verranno raggiunti.
I critici, tuttavia, affermano che l'accordo espone Tesla al "rischio della persona chiave", concentrando troppo potere in un solo esecutivo. I principali investitori, tra cui il fondo sovrano norvegese, si sono pubblicamente opposti al piano, definendolo eccessivo e rischioso, come potete leggere qui.
La leva di Musk sul futuro di Tesla
Musk, che possiede già il 15% di Tesla, ha suggerito che potrebbe concentrarsi su altre iniziative, tra cui SpaceX, Neuralink e xAI, se il consiglio di amministrazione rifiutasse le sue richieste.
Le azioni di Tesla, valutate 1,5 trilioni di dollari, fanno molto affidamento sulla futura crescita guidata dall'intelligenza artificiale piuttosto che sulle attuali vendite di veicoli elettrici, dando a Musk un'enorme influenza sulla direzione dell'azienda.
Come ha detto un esperto aziendale, "Questo è un tizio che si punta una pistola alla tempia, dicendo: Dammi un trilione di dollari".