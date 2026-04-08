Il consiglio ha licenziato il presidente di Paramount, Jeff Shell, per aver diffuso discussioni riservate riguardanti l'acquisizione di WBD

HQ

Dicono che solo gli esseri umani inciampino due volte sulla stessa pietra, anche se alcuni sembrano semplicemente preferire sbattere la testa contro una montagna. A parte i giochi di parole, sembra che il consiglio direttivo della Paramount abbia dovuto prendere misure drastiche contro il suo presidente, Jeff Shell, licenziandolo con effetto immediato.

Non è la prima volta che Shell perde il suo incarico di capo di una grande azienda. Tre anni fa, è stato licenziato dalla carica di CEO di NBC Universal per accuse di comportamento inappropriato nei confronti di un giornalista della CNBC.

Tuttavia, questa volta gli eventi sono emersi in mezzo ai sconvolgimenti finanziari e mediatici causati dalla recente guerra d'appoggi tra Netflix e Paramount stessa per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery. Qualche settimana fa, l'allora presidente Jeff Shell aveva divulgato commenti riservati sullo stato dell'acquisizione presso gli uffici di uno studio legale di Los Angeles, che avrebbero portato a una causa intentata dall'investitore Robert James "RJ" Cipriani. Rivelare quelle conversazioni sembra una violazione contrattuale e ha portato a una causa che cerca oltre 150 milioni di dollari contro lui e sua moglie, una questione che lo tormenta personalmente da settimane e che oggi si è finalmente concretizzata.

Nonostante questa disputa, sembra che l'acquisizione di Warner Bros. Discovery stia procedendo, anche se mancano ancora molti mesi prima che venga finalizzata.

Annuncio pubblicitario:

K I Photography / Shutterstock.com

Grazie, Deadline.