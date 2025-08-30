Il conteggio dei giocatori di Battlefield 2042 ha battuto Black Ops 6 e Warzone

HQ

Il flop più pesantemente criticato e probabilmente più grande del franchise di Battlefield sviluppato da DICE è stato a lungo Battlefield 2042. Il suo lancio travagliato e l'accoglienza negativa sono stati i motivi principali per cui EA ha coinvolto Vince Zampella, il "padre" della serie Call of Duty, per supervisionare la produzione dell'imminente Battlefield 6. Da allora una nuova leadership, nuove decisioni e una nuova prospettiva sul lavoro di DICE si sono dimostrate una mossa saggia.

La beta di Battlefield 6 ha già attirato milioni di giocatori e ha ricevuto elogi diffusi, suscitando un rinnovato interesse per l'intera serie. Infatti, il cosiddetto "flop" 2042 sta vivendo una ripresa inaspettata. Secondo le statistiche di Steam, il gioco ha recentemente superato il numero di giocatori simultanei per Call of Duty, inclusi sia il multiplayer di Black Ops 6 che Warzone.

Nelle ultime 24 ore, Battlefield 2042 è salito a 74.280 giocatori simultanei, rispetto ai 66.239 di Call of Duty. Questi numeri non tengono nemmeno conto delle piattaforme Battle.net, Xbox o PlayStation, il che significa che il divario effettivo potrebbe essere più ampio. Due anni fa, pochi avrebbero previsto una tale inversione di tendenza, la prova che a volte tutto ciò che serve è una nuova direzione per ridare vita a un franchise.

Sei uno dei tanti che attualmente giocano a Battlefield 2042 invece di BLOPS6 o Warzone?