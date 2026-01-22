Il controller delle armi di G'AIM'E può adattarsi a qualsiasi schermo

HQ

Tutti ricordiamo la prima volta che ci siamo fatti avanti a giocare usando una pistola come controller. Circondato dal bagliore al neon e dai segnali lontani di un tavolo da air hockey, la sala giochi era il posto giusto. Purtroppo, non sono più così famosi, ma la gente desidera ancora usare una pistola come controller in uno sparatutto come Time Crisis.

Ed è qui che G'AIM'E è entrato in gioco. Introducendo un nuovo controller per armi, l'azienda ci ha permesso di rivivere quei giorni nostalgici delle arcade. Abbiamo incontrato Heena Lakhani, responsabile del business internazionale di G'AIM'E, al CES, per parlare dell'accessorio e di come si sia adattato alle dimensioni moderne degli schermi.

"La tecnologia dietro la pistola è piuttosto semplice," spiegò Lakhani. "Abbiamo fatto che l'abbiamo usando dati AI pre-addestrati, migliaia e centinaia di migliaia di dati precaricati sul sistema."

"Può riconoscere qualsiasi dimensione dello schermo da 15 pollici a 150 pollici. La tecnologia è all'interno dell'arma stessa. Hai una telecamera qui. Il sistema può vedere e riconoscere qualsiasi dimensione dello schermo," continuò. "Quindi l'unica cosa che dovresti davvero fare è collegare il sistema, assicurarti di calibrare e sei pronto a partire."

Attualmente, questa configurazione è disponibile solo per pochi titoli, ma se il controller dovesse ricevere più supporto, immaginiamo che arriverà anche a più giochi in futuro. Consulta l'intervista completa per maggiori dettagli qui sotto: