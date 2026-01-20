Il controller DualSense in edizione limitata di Marathon è senza dubbio una sorpresa

HQ

Ieri è stato confermato che Bungie Marathon arriverà finalmente a marzo. Dopo alcuni intoppi che hanno portato il gioco a rimandare e ritardare, lo sparatutto è ora pronto ad arrivare, con un lancio di poco più di sei settimane previsto per il 5 marzo.

Ma quando arriverà il giorno di tornare a questa serie di lunghissima durata (che è rimasta inattiva per 30 anni), sarà supportata anche dal rilascio di una release limitata DualSense di controller basata sul titolo. E cavolo, è davvero stupendo.

Disponibile in bianco con accenti verdi e neri che corrispondono alla palette di colori usata in Marathon, il controller sembra davvero un'aggiunta interessante alla tua collezione, soprattutto per chi è entusiasta del prossimo progetto di Bungie.

Il controller stesso sarà disponibile in preordino a breve, il 29 gennaio, al prezzo di £74.99/€84,99, con la data ufficiale di lancio fissata per il 5 marzo in concomitanza con l'arrivo di Marathon. Per assaggiare ciò che offre questo controller, dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Sei entusiasta per Marathon ?