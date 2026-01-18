Il controller Pocket Taco di GameSir mira a essere il sogno di ogni emulatore

HQ

Se usi l'emulazione mobile, probabilmente una grande parte dello schermo del telefono è occupata da una ricostruzione del controller usato su, ad esempio, un GameBoy, Nintendo DS o un altro portatile simile. Tuttavia, GameSir vuole provare a cambiare questa situazione, e al CES abbiamo parlato di come l'azienda si stia concentrando sull'emulazione con la sua gamma di accessori mobili.

In particolare, abbiamo parlato con il community manager Jinpeng Liu riguardo al Pocket Taco di GameSir, un accessorio Bluetooth che si aggancia al telefono nella parte inferiore. "Questa cosa qui è così portatile e facile da raggiungere," spiegò Liu. "Lo metti in tasca. Su un autobus, lo tiri fuori e lo agganci e ecco, con Super Mario Bros. o qualsiasi cosa 2DS, 3DS, qualsiasi cosa tu voglia."

Questo non influisce sul rapporto d'aspetto dello schermo, e i tempi di risposta sono apparentemente piuttosto solidi. Non abbiamo avuto molte occasioni di provare noi il Pocket Taco, perché eravamo troppo impegnati a esaminare ogni altro dettaglio della gamma di GameSir al CES. Puoi scoprire tutto nell'intervista completa qui sotto: