Il Controller Steam sarà ufficialmente lanciato la prossima settimana

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Ieri abbiamo sentito parlare di un video trapelato di recensione del Steam Controller che è apparso online. Nell'articolo, non potevamo fare a meno di speculare su cosa significasse questo per il rilascio del nuovo accessorio hardware, e ora non dobbiamo più speculare. Valve ha pubblicato un nuovo video che mostra il controller e conferma ufficialmente la data di uscita e il prezzo.

Lo Steam Controller viene lanciato il 4 maggio ed è disponibile per la wishlist sul Steam Store in questo momento. Costa £85/99$, e viene fornito con levette magnetiche, 4 motori apttici, 35+ ore di gioco con una sola carica e un disco di ricarica con carica magnetica. Si nota anche che i suoi input ti permettono di giocare a tutti i giochi della tua libreria Steam, il che è interessante considerando che alcuni giochi non sono necessariamente pensati per il supporto al controller. Quei trackpad devono quindi funzionare un po' come un mouse, per supportare quei giochi che non sono pensati per i controller.

Nel video qui sotto, vediamo che c'è anche molto software che supporta lo Steam Controller. Puoi mappare i pulsanti a piacimento, personalizzare il modo in cui usi il controller, cioè come mouse, e cambiare elementi come l'intervallo del sensore di presa e la reattività. È tutto piuttosto interessante, e speriamo che giustifichi il prezzo elevato quando uscirà il Steam Controller la prossima settimana.