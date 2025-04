Il controller Switch 2 Gamecube è utilizzabile solo con i titoli Gamecube

HQ

Molti hanno applaudito l'annuncio che Gamecube titoli verranno aggiunti alla libreria Switch Online per i possessori di Switch 2, dove possiamo aspettarci il capolavoro Sega F-Zero GX e il classico The Legend of Zelda: The Wind Waker, tra gli altri.

Per rendere le cose ancora migliori, verrà rilasciato anche un autentico controller wireless Gamecube dotato di tutti i pulsanti Switch, incluso il nuovo pulsante C. Molti non vedevano l'ora di usarlo al posto del controller Pro, non da ultimo per un futuro Smash Bros., ma c'è un piccolo problema con questo: non funzionerà...

Insider Gaming può ora segnalare che il controller Gamecube supporterà solo i giochi Gamecube, il che significa che inizialmente ci saranno un totale di 10 titoli disponibili. È probabile che ne vengano aggiunti altri, ma dato che Nintendo ha fatto di tutto per aggiungere pulsanti che non sono su un normale controller Gamecube (e quindi non vengono utilizzati nei suoi giochi), sembra molto strano impegnarsi in questa limitazione.

