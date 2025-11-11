Il controverso general manager dei Dallas Mavericks, Nico Harrison, che ha scambiato Luka Doncic, è stato licenziato

HQ

Nico Harrison, il controverso General Manager dei Dallas Mavericks dietro lo scioccante scambio di Luka Doncic ai Los Angeles Lakers a febbraio, una decisione che ha causato una ferita incurabile nel rapporto tra la direttiva e i tifosi, è stato licenziato martedì mattina, secondo fonti vicine a ESPN. Gli assistenti direttori generali Michael Finley e Matt Riccardi saranno promossi ad interim.

La decisione è stata presa dal governatore della squadra Patrick Dumont, e il suo ragionamento sarà spiegato in una lettera ai fan che sarà inviata più tardi oggi, secondo le fonti.

I tifosi dei Mavericks non hanno mai perdonato che abbia scelto di scambiare Doncic, uno dei migliori giocatori di basket del mondo, la stella della squadra e, oltre a ciò, un'enorme attrazione commerciale per la franchigia e un'icona per la città. Alcuni tifosi hanno protestato fuori dallo stadio, cantando "vai all'inferno" a Harrison. Alcuni hanno persino portato una bara alle proteste...

Senza Doncic, una serie di sfortune ha seguito la squadra, con diversi infortuni che hanno ulteriormente ostacolato la squadra e le sue possibilità di accedere ai play-off. I Mavs hanno raggiunto le finali NBA 2024 e le finali della Western Conference 2022. In questa stagione, i Mavericks sono in fondo alla classifica della Western Conference, dopo otto sconfitte e solo tre vittorie, il risultato inverso per i Lakers di Doncic (8 vittorie, 3 sconfitte).

Harrison inizialmente giustificò l'eliminazione di Doncic (a seguito di una serie di critiche sulla sua forma fisica che sono state spazzate via, dopo la straordinaria trasformazione di Doncic) con l'ingaggio di Anthony Davis, dicendo che "la difesa vince i campionati", ma Davis si è infortunato subito dopo averlo ingaggiato la scorsa stagione. In questa stagione, si è infortunato di nuovo con uno stiramento al polpaccio sinistro e ha saltato le ultime sei partite per i Mavs. Harrison ha anche detto di aver sottovalutato l'importanza di Doncic per i fan.