Il controverso presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, conferma i piani per un secondo mandato a dicembre

HQ

Mohammed Ben Sulayem, presidente in carica della Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), si ricandida alle elezioni presidenziali indette per dicembre. Lo ha annunciato gli Emirati in un'intervista a Reuters, anche se si pensava che si sarebbe candidato per un secondo mandato, nonostante l'opposizione che lo circondava, dai piloti di Formula 1 ad altri dirigenti della FIA che si sono dimessi durante il suo primo mandato.

"Credo che avere tre anni in una federazione complessa come la FIA non sia sufficiente. Ho bisogno di più tempo? Sì. È stato facile? Mai. È stato divertente? A volte", ha detto, aggiungendo che "non ha senso per me che un pilota (di Formula Uno) e un team principal guadagnino più soldi di tutta la FIA, e la FIA possiede il campionato. È giusto?". Ben Sulayem ritiene che la FIA sia stata trascurata per quanto riguarda l'accordo con Liberty Media sui diritti commerciali della Formula 1.

Ben Sulayem è stato nominato Presidente della FIA nel dicembre 2021, succedendo a Jean Todt. Ha affrontato le critiche per le ingenti multe imposte ai piloti di F1 per le parolacce (multe che saranno ridotte), alcuni commenti sessisti che ha fatto nel 2001, così come la mancanza di trasparenza nell'organo di governo, che ha portato a quello che è stato descritto come un "esodo" di alti membri della FIA che non erano d'accordo con l'Emirato sui "principi morali".

Al momento è l'unico candidato annunciato, ma il pilota di rally Carlos Sainz Sr. sta valutando la possibilità di candidarsi alla presidenza, una mossa che probabilmente sarebbe sostenuta dalla maggior parte dei piloti di F1. «Lasciatelo stare. Questa è la democrazia", ha detto Ben Sulayem.