Il controverso torneo di doppio misto degli US Open torna con Novak Djokovic e Aryna Sabalenka in coppia

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Un anno fa, è scoppiata una grande controversia agli US Open quando il Grande Slam ha annunciato che si stava rinnovando il formato del doppio misto: un torneo più breve giocato una settimana prima dell'evento principale, con incontri più brevi (al meglio dei tre set, con solo quattro giochi ciascuno e senza alcun vantaggio richiesto) e la presenza di tennisti professionisti invece dei giocatori specializzati in doppio misto, alcuni non sono riusciti a partecipare perché hanno usato la classifica combinata dei singolari come criterio per passare il scelto...

Coppie "sogno" come Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Iga Swiatek, Taylor Fritz ed Elena Rybakina, e Mirra Andreeva e Daniil Medvedev hanno giocato nella prima edizione del nuovo doppio misto, anche se alla fine furono Sara Errani e Andrea Vavassori, specializzate nel doppio misto e che avevano vinto l'anno precedente (2024). quelli che hanno vinto il torneo battendo Ruud e Swiatek, vincendo un milione di dollari, quando nel 2024 hanno vinto 200.000 dollari.

Questo formato non è cambiato molto quest'anno per il doppio misto degli US Open 2026, e si terrà una settimana prima, il 24-26 agosto, con le prime sei squadre in singolare combinato che si qualificheranno direttamente per il tabellone principale a 16 squadre, otto squadre riceveranno la wild card e le restanti due posizioni saranno decise tramite un sorteggio di qualificazione a otto squadre. introdotto quest'anno.

Sono state rivelate le prime giocatrici presenti nella lista degli iscritti, tra cui un incontro tra la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e l'ex numero 1 al mondo, campione del Grande Slam con 24 titoli Novak Djokovic.

Altre coppie includeranno Swiatek e Casper Ruud, Elena Rybakina e Taylor Fritz, Naomi Osaka e Kei Nishikori, Jessica Pegula e Jack Draper, e le campionesse in carica Sara Errani e Andrea Vavassori. La lista non è definitiva e la finestra di ingresso si chiuderà il 17 agosto.