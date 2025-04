Il corpo di Papa Francesco sarà trasferito a San Pietro mercoledì, dice il Vaticano Inizia il lutto globale mentre il Vaticano si prepara per il prossimo capitolo della Chiesa cattolica.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Mentre il Vaticano inizia il solenne processo di addio a Papa Francesco, ora sappiamo che il suo corpo sarà traslato nella Basilica di San Pietro questo mercoledì, invitando ondate di pellegrini e dignitari a rendere omaggio. La scomparsa dell'88enne pontefice ha suscitato una rara unità globale nel dolore, con molti paesi che hanno dichiarato giorni ufficiali di lutto e leader politici di diverse ideologie che onorano silenziosamente l'eredità spirituale, sociale e umanitaria di Papa Francesco. All'interno delle sale di marmo del Vaticano sono già in corso i preparativi per il conclave, un rituale che determinerà il prossimo leader della Chiesa cattolica. Mentre il mondo guarda e ricorda il primo papa latinoamericano, Roma si prepara a una settimana storica. Papa Francesco // Shutterstock