Il corridore della Movistar Javier Romo abbandona La Vuelta dopo la caduta causata da un manifestante

HQ

Javier Romo, 26enne ciclista del Team Movistar, ha avuto una fine amara da La Vuelta a España. Domenica ha subito una caduta quando un manifestante contro Israele è saltato e ha sorpreso il gruppo. Romo ha perso il controllo della moto ed è caduto. Anche se non ha riportato ferite gravi, aveva numerosi lividi che gli hanno causato dolore, e durante la tappa di martedì ha deciso di chiudere la gara.

"Il ciclista della Mancia è stato costretto ad abbandonare la corsa spagnola dopo essere caduto domenica scorsa. Nonostante il dolore, Romo ha cercato di rimanere in gara e continuare a lottare, ma alla fine non è stato in grado di continuare", ha postato il suo team, aggiungendo un video che mostra tutti i suoi lividi, tagli e graffi.

"Non sono nessuno per giudicare questo tipo di persone, spetta alla polizia giudicarli, ma hanno rovinato la mia Vuelta a España, e non credo di essere quello che deve pagare per questo", ha detto.

In effetti, i video della caduta mostrano una scena bizzarra: il manifestante era accovacciato sotto alcuni alberi, e quando i cavalieri sono passati, è saltato su di loro. È inciampato, il che significa che la maggior parte dei piloti è stata in grado di schivarlo, solo Romo ha perso il controllo ed è caduto. Se non fosse caduto, e si fosse davvero buttato sul ciclista, come sembrava che volesse fare, "avrebbe potuto essere una tragedia", pensa Romo.

Romo è andato vicino a vincere la sua prima tappa della Vuelta giovedì scorso, quando è arrivato secondo di tappa, perdendo contro Juan Ayuso nello sprint finale.