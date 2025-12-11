Il Corsair Novablade Pro è un controller dinamico e personalizzabile per i giocatori di picchiaduro

HQ

Anche se spesso pensiamo che i giocatori di picchiaduro portino pesanti bastoni da combattimento ai tornei, il fatto è che questo stile di gioco sta diventando superato. Certo, i fight stick resteranno la scelta per alcuni giocatori, ma se si guarda alla modernizzazione degli accessori specialistici nei picchiaduro, il Corsair Novablade Pro è un ottimo esempio di come i giocatori possano davvero migliorare il proprio gioco.

Abbandonando l'aspetto stick di un normale fight stick, il Novablade Pro di Corsair ti offre invece tutti i controlli necessari tramite 15 pulsanti mappabili sulla sua superficie. Il design è riportato con grande dedizione che non solo ha l'aspetto giusto, ma ti dà anche un vantaggio tecnico grazie a una priorità SOCD migliorata e tasti di trigger rapidi.

Abbiamo dato un'occhiata al Corsair Novablade Pro e, se vuoi saperne di più sui dettagli e vedere com'è questo controller da picchiaduro, dai un'occhiata alla Quick Watch qui sotto: