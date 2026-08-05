Il 'cosplayer' del Mietitore arrestato dopo aver spaventato i pazienti dal tetto di un ospedale gallese

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Leon Gillespie, 26 anni, è stato multato dopo essere salito sul tetto di un ospedale gallese vestito con un abito in stile Mietitore. L'uomo apparve sul tetto dell'ospedale Ysbyty Glan Clwyd a St Asaph, Denbighshire, vestito di nero e fissando personale e visitatori. Faceva rumore e portava una lama lunga, e l'incidente ha scatenato un intervento d'emergenza, con la polizia e le squadre dei vigili del fuoco chiamate dopo segnalazioni della sua presenza e dei suoi atti.

Gillespie si è dichiarato colpevole di aver causato disturbo nei luoghi del National Health System, ed è stato multato e condannato a pagare costi e risarcimento, con il consiglio sanitario che ha sottolineato il suo approccio di tolleranza zero verso fastidi, abusi o aggressioni nei siti ospedalieri.

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