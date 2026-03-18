Il costo della Golden Dome sale a 185 miliardi di dollari

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Gli Stati Uniti hanno aumentato il costo stimato del loro sistema di difesa missilistica "Golden Dome" a 185 miliardi di dollari, accelerando lo sviluppo di capacità spaziali per contrastare le minacce emergenti.

I funzionari hanno dichiarato che aziende come Lockheed Martin, RTX Corporation e Northrop Grumman si sono unite al programma come appaltatori chiave, lavorando su sistemi di comando e controllo e tecnologie avanzate di tracciamento.

Il sistema mira a combinare intercettori terrestri con satelliti in grado di rilevare e tracciare minacce missilistiche dallo spazio. Sebbene il Pentagono affermi che il progetto sarà realizzato nel prossimo decennio, i funzionari riconoscono che gli intercettori spaziali rimangono l'elemento più impegnativo e costoso del piano.

Avviato dall'amministrazione Trump nel 2025 e puntato a essere operativo intorno al 2029-2030, è progettato per essere una versione avanzata e nazionale della Cupola di Ferro israeliana, utilizzando sensori e intercettori spaziali per proteggere l'intero USA da minacce avanzate come veicoli plananti ipersonici e missili balistici intercontinentali.